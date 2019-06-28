الكرملين يكشف سر "الترمس" الذي شرب منه بوتين خلال عشاء قمة "G20"

كشف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، سر الترمس الذي استخدمه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء مأدبة العشاء التي أقيمت تكريما لقادة "مجموعة العشرين" في أوساكا اليابانية.

وقال بيسكوف، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، تعليقا على هذا الموضوع: "الأمر يعود

إلى أن الرئيس يشرب دائما الشاي من هذه الكأس".

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ووثقت مقاطع فيديو تم تصويرها خلال مأدبة العشاء للمشاركين في قمة "G20"، الرئيس الروسي وهو يشرب من هذا الترمس الأبيض الذي يمثل

كأسا حافظة لحرارة المشروبات.

وفي العشاء الذي أقيم في أوساكا، كان بوتين أيضا يشرب من هذه الكأس، وبعد أن ألقى رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، كلمة للترحيب بالضيوف، دق الرئيس الروسي كأسه مع كأس نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، الذي وبحسب المظهر كان يشرب الكولا، المشروب الذي يعد المفضل بالنسبة لسيد البيت الأبيض.