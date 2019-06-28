غداً.. احتفالية أمام برج إيفل بذكرى ثورة يونيه

أعلنت الجالية المصرية بفرنسا عن تنظيم احتفالية بالذكرى السادسة لثورة ٣٠ يونيه بساحة تروكاديرو بالقرب من برج إيڤل بباريس غداً الأحد، وتقدمت جمعية شباب مصر بفرنسا للسلطات الفرنسية للحصول على تصريح بتنظيم الاحتفالية، حرصًا من أبناء الجالية المصرية على إحياء الذكرىالتى ساهمت فى تخلص مصر من أكبر تنظيم إرهابى فى العالم بفضل الشعب المصري.
وقال سامح أبوزيد، رئيس جمعية شباب مصر بفرنسا، إن احياء ذكرى ثورة ٣٠ يونيه رسالة الى المصريين بالداخل والخارج،
وأكد المنظمون أن الاحتفالية سوف تشهد أجواء الأغانى الوطنية وعرض جرائم الاخوان فى حق الشعب المصرى ومؤسسات الدولة.
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