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غداً.. احتفالية أمام برج إيفل بذكرى ثورة يونيه

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أعلنت الجالية المصرية بفرنسا عن تنظيم احتفالية بالذكرى السادسة لثورة ٣٠ يونيه بساحة تروكاديرو  بالقرب من برج إيڤل بباريس غداً الأحد، وتقدمت جمعية شباب مصر بفرنسا للسلطات الفرنسية للحصول على تصريح بتنظيم الاحتفالية، حرصًا من أبناء الجالية المصرية على إحياء الذكرى

التى ساهمت فى تخلص مصر من أكبر تنظيم إرهابى فى العالم بفضل الشعب المصري.

وقال سامح أبوزيد، رئيس جمعية شباب مصر بفرنسا، إن احياء ذكرى ثورة ٣٠ يونيه رسالة الى المصريين بالداخل والخارج،

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مفادها: «لا ننسى دماء المصريين التى أزهقت ولا تزال على يد الجماعات الإرهابية وتدفع مصر الثمن من أولادها حتى الآن»، ورسالة للخارج أن «المصريين يجددون الثقة فى ثورتهم وقيادتهم ويدافعون عنها فى مواجهة القتلة وأعداء الانسانية.

وأكد المنظمون أن الاحتفالية سوف تشهد أجواء الأغانى الوطنية وعرض جرائم الاخوان فى حق الشعب المصرى ومؤسسات الدولة.

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