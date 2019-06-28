استقالة "مفاجئة" لوزير الثقافة الموريتاني

اكد مصدر مطلع على استقالة وزير الثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، محمد ولد محم، من منصبه اليوم الجمعة.
وأوضح المصدر أن الوزير لم يبرر للحكومة أسباب استقالته المفاجئة، التي تأتي بعد ساعات من المؤتمرالصحفي الذي عقده أمس الخميس، على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وبرر فيه أسباب قطع خدمة الإنترنت بعد الاحتجاجات التي عرفتها موريتانيا إثر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.
وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية بأنه تم تكليف وزير الوظيفة العمومية، عالي ولد محمد خونا، بمهام وزير الثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة المستقيل.
ورجحت وسائل إعلام موريتانية أن تكون استقالة ولد محم، جاءت بعد مزاعم بالفساد طالت زوجته خيرة بنت الشيخان، التي شغلت سابقا منصب مديرة التلفزيون الموريتاني.
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