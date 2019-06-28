الثلاثاء المقبل.. كندا تستضيف مؤتمر إصلاح أوكرانيا

تستضيف مدينة تورونتو الكندية الأسبوع المقبل مؤتمر إصلاح أوكرانيا، بمشاركة العديد من الشركاء والمسؤولين الدوليين.

وتنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث يوم الثلاثاء المقبل وعلى مدار يومين بمشاركة أكثر من 800 من أصدقاء وشركاء أوكرانيا، بمن فيهم وزراء الخارجية ورؤساء المؤسسات الدولية والبرلمانيون وأعضاء القطاع الخاص والمجتمع المدني وأعضاء المجتمع لدعم عملية الإصلاح في أوكرانيا.

حيث يشهد المؤتمر تمثيل 39 دولة وسبع منظمات دولية في تورونتو.



وتركز المناقشات على الابتكار والفرص التجارية والديمقراطية والإصلاح في أوكرانيا.

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وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند "يسعدني أن كندا تستضيف مؤتمر الإصلاح الأوكراني في تورنتو هذا العام.

هذه فرصة لا تقدر بثمن بالنسبة لكندا والمجتمع الدولي لإظهار دعمنا للإصلاح في

أوكرانيا. معا، سنواصل العمل من أجل تعزيز النظام الدولي القائم على القواعد وبناء المستقبل الذي يستحقه شعب أوكرانيا".



يذكر أن أول مؤتمر للإصلاح في أوكرانيا عقد في لندن عام 2017ـ بينما عقد المؤتمر الثاني في كوبنهاجن بالدنمارك عام 2018.



ومنذ يناير 2014، تعهدت كندا بأكثر من 785 مليون دولار من الدعم متعدد الجوانب لأوكرانيا، بما في ذلك مجموعة واسعة من المساعدات المالية والتنموية والاستقرار والأمن والمساعدة العسكرية والإنسانية.