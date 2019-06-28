أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصريحات المبعوث الأمريكي جيسون جرينبلات، التي قال فيها إن الضفة وغزة أرض متنازع عليها، واعتبرتها محاولة لتبييض الاستيطان والمستوطنات واعترافا صريحا بشأن حقيقة توجهات ادارةالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقالت الخارجية الفلسطينية -في بيان اليوم الجمعة- إن هذه التصريحات "تعد اعلانا عن منظومة أيديولوجية استعمارية لطالما حاولت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ترويجها على قاعدة إنكار وجود الاحتلال ووقف استخدام هذا المصطلح، والتعامل مع الارض الفلسطينية المحتلة كأرض (متنازع عليها)، والتعامل مع
وأضافت "الجهد الأمريكي المبذول بشأن القضية الفلسطينية لا يتعدى كونه محاولة لتصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، واستبدالها بكل ما من شأنه فرض التعايش بين الفلسطينيين والمستوطنين تحت سيادة دولة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاتها الاستعمارية التوسعية. ما قاله جرينبلات يعتبر تفصيلا
وتابعت "جرينبلات أسقط القناع وتحدث صراحة مترجما المعنى الحقيقي لقرارات ترامب، لمن يريد ان يفهم من المنطقة والاقليم والعالم، حيث بلغ استخفافه بالقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة حدا استفزازيا وصلفا، واغلق الباب بشكل نهائي على جميع الجهات التي لديها حتى الان اية تبريرات او تفسيرات او آمال او أوهام على الطرح الأمريكي".
واختتمت الخارجية الفلسطينية بيانها بالقول "يبقى السؤال برسم المجتمع الدولي: متى سيتحرك مجلس الامن الدولي ويتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته، ويدافع عن الشرعية الدولية وقراراتها والنظام العالمي في وجه هذا الانحياز الأمريكي، واستبدال المبادئ الدولية بشريعة الغاب".
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين: تصريحات جرينبلات تبيض الاستيطان وتبدد أية أوهام حول الطرح الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.