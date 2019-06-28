روسيا: بوتين وترامب تحدثا عن التجارة الدولية

قال المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة ، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ، تحدثا في قمة مجموعة العشرين عن التجارة الدولية والحاجة

إلى بدء مفاوضات حول قضايا نزع السلاح.



وقال بيسكوف ، في تصريحات بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية ، "لن أتحدث عن

متطلبات كلا الجانبين، لقد أشارا إلى المشكلات ذات الاهتمام المشترك".



وأضاف "لقد تحدثا عن إيران وسوريا وأوكرانيا ، سأل الرئيس ترامب عن بحارة الجيش الأوكراني (المحتجزين) ، وتحدثا عن قضايا إقليمية أخرى كما تحدثا عن التجارة الدولية".