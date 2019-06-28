الجيش الليبي يدحر ميليشيات طرابلس في منطقة استراتيجية

أعلن الجيش الليبي أن قواته تمكنت من دحر الميليشيات المتطرفة ومنعها من التقدم إلى منطقة السبيعة أحد الخطوط الأمامية للجيش الليبي جنوب العاصمة طرابلس.
وأضاف الجيش الليبي - في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة - أن المليشيات تكبدت خسائر فادحة في معداتها وأفرادها، وأن القوات المسلحة طاردتها داخل منطقة العزيزية.
الأيديولوجيات يجمعها نهب البلد فقط بل هي معركة ضد تنظيم تدعمه دول يحكمها هذا التنظيم الذي يقاتل بشراسة كي يبقى جاثما على صدور الليبيين بمليشياته".
وأعاد الجيش الليبي تأكيده أن "معركته ضد الإرهاب وصانعيه من تنظيم الإخوان ليست مجرد معركة مع مليشيات مختلفة
وأشار إلى "إيمانه الكامل بحتمية إنتصاره ضد الإرهاب نتيجة سعيه لتدعيم سيادة ليبيا والتصدي للسرقة"، مؤكدا أن المعركة مصيرية وأن المليشيات لن تستسلم بسهولة خاصة مع دعم دول صناعة الإرهاب لهذه
وتابع الجيش الليبي "إن دول صناعة الإرهاب جعلت من بعض الليبيين أداة مطيعة في يده يحركها كما يشاء بما يزيد من إصرار الجيش الليبي على القضاء على الإرهاب".
ومن جانبها، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي إن الجيش سينفذ خلال الساعات القادمة عمليات عسكرية هي الأكبر من نوعها للقضاء على الجماعات الإرهابية.
ويعتبر جنوب طرابلس أحد أهم مناطق الاشتباكات بين المليشيات والجيش الليبي ، إذ يعتبر خط الإمداد للجيش ، وتصدى الجيش الليبي، أمس الخميس ، للهجوم الـ 36 للمليشيات الإرهابية على محوري كوبري المطار والكزيرما ومطار طرابلس الدولي.
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