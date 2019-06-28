تونس تحارب شائعات الفراغ الدستوري

وفي وقت يزداد فيه قلق التونسيين حول المستقبل السياسي للبلاد، نفت الرئاسة التونسية أن يكون هناك فراغ دستوري، وأن صحة الرئيس في تحسن. وذكرت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، أن السبسي أجرى، اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الوطني، عبدالكريم الزبيدي، واطمأن على الوضع العام بالبلاد. وفي وقت سابق، زار رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، السبسي، 92 عاما، في المستشفى العسكري، ودعا لوقف بث الشائعات بشأن صحته. وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على الصفحة الرسمية التابعة لها على موقع «فيسبوك»، إنه تم نقل «رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، الخميس، إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج اللازم وحالته الآن في استقرار ويخضع للفحوصات اللازمة».
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