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أنقرة تواصل احتجازها موظفا بالقنصلية الأميركية

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أصدرت محكمة تركية، أمس، قرارا يقضي بمواصلة احتجاز موظف بالقنصلية الأميركية في إسطنبول في ظل استمرار محاكمته بتهمة التجسس. واحتجز، متين توبوز، وهو مترجم تركي يعمل بالقنصلية الأميركية في إسطنبول لصالح إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، لمدة 21 شهرا في قضية أثرت سلبا في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة للمحكمة لمواصلة النظر في هذه القضية 18 سبتمبر.

وتم توقيف متين توبوز، عام 2017 واتهم بالارتباط بالداعية الإسلامي، فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل عام 2016. وأثار توقيفه أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة اللتين علقتا بشكل متبادل ولأشهر عدة، معظم خدمات إصدار التأشيرات، قبل التراجع عن ذلك.

ورفعت محكمة تركية الأسبوع الفائت، الإقامة الجبرية المفروضة على، ميتي جانتورك الموظف في القنصلية الأميركية بإسطنبول، والذي يحاكم أيضا بتهمة الانتماء إلى «تنظيم جولن»، لكنه لا يزال يخضع لحظر مغادرة الأراضي التركية، وستعقد جلسة الاستماع المقبلة ضمن محاكمته في الثاني من أكتوبر المقبل.


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