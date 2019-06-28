أوروبا تعلن تفعيل العمل بآلية التجارة مع إيران

قال الاتحاد الأوروبي في بيان إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا لديها آلية تجارة خاصة مع إيران جاهزة ومفعلة، في محاولة لتفادي العقوبات الاقتصادية الأميركية التي تخنق الاقتصاد الإيراني.
وذكر الاتحاد في بيان أن "فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أبلغت المشاركين، بأن إنستيكس تعمل حالياً ومتاحة لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأنها تباشر حالياً أولى معاملاتها".
وأشار البيان إلى أن "إيران أسست أيضاً كياناً للتجارة مع أوروبا"، مضيفاً أن "دولاً أخرى بالاتحاد تنضم للآلية كمساهمين".
وصدر البيان بعد محادثات في فيينا بين إيران والدول التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة، وهي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وكانت إيران حذّرت من أنّه إذا لم يتم تخفيف العقوبات التي تخنق اقتصادها، فستعلّق التزامها في بعض بنود الاتفاق النووي مثل حجم مخزونات اليورانيوم المخصّب، ودرجة التخصيب، والشروع ببناء مفاعل نووي يعمل بالمياه الثقيلة في آراك (وسط)، وهو ما أثار موجة من الردود الأوروبية التي حذرت إيران من التملص من التزاماتها.
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ومنذ انسحاب الرئيس الأميركي من الاتفاق النووي، تواصل إدارته فرض العقوبات الاقتصادية على إيران وعلى النظام، وكان آخرها الأسبوع الماضي عندما أعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على رأس النظام الإيراني المرشد علي خامنئي، و8 من قادة "الحرس الثوري"، إضافة إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
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