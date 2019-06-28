تركيا: تحييد 112 مسلحاً من "الكردستاني" شمالي العراق

باسل الخطيب (أربيل) وصل عدد المسلحين الذين تم تحييدهم في إطار عملية «المخلب» التي أطلقها الجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق إلى 60 مسلحاً، جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، أمس، حول سير عملية «المخلب» المتواصلة في منطقة «هاكورك» شمالي العراق منذ 27 مايو الماضي، بحسب وكالة «الأناضول» للأنباء التركية الرسمية.

وأكد البيان مواصلة استهداف مواقع الحزب شمالي العراق، مبيناً أنه تم تحييد 52 مسلحاً في غارات جوية على مناطق «قنديل وأوشين وباسيان ومتينة»، وبذلك يكون عدد المسلحين الذين تم تحييدهم في المنطقة خلال عملية «المخلب» والغارات الأخرى إلى 112 مسلحاً.

وفي بيان آخر، أعلنت الوزارة التركية تدمير سلاح الجو مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في منطقة «قنديل» شمالي العراق، وذلك بالتنسيق مع عملية «المخلب». ولفت البيان إلى أن الغارات أسفرت عن تدمير مرابض أسلحة وملاجئ ومخابئ ومستودعات ذخيرة يستخدمها عناصر الحزب في المنطقة المذكورة.

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