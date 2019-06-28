"ديلي كولر": هدايا قطر سبب شكوى ضد نائب أميركي

أبوظبي (الاتحاد)

كشف موقع «ديلي كولر» الأميركي أن نائباً ديمقراطياً يواجه شكوى أخلاقية تتعلق بعدم إفصاحه عن رحلة دفعت تكاليفها دولة أجنبية دون أن يتضمنها تقرير الإفصاح السنوي. وأوضح الموقع في تقرير له أن عضو مجلس النواب عن ولاية نيوجيرسي، دونالد نوركروس، قام برحلة ممولة من حكومة قطر في ديسمبر عام 2018، دون أن يضمنها بتقرير الإفصاح السنوي الذي يقتضيه القانون من جميع النواب بهدف منع تضارب المصالح والتدخل الأجنبي، وفق ما ذكرت الشكوى.

وأشار الموقع الأميركي إلى أن نوركروس عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب ويترأس اللجنة الفرعية للقوات الجوية والبرية التكتيكية، موضحاً أن قطر لديها مصالح عسكرية كبرى. وأضاف أن قطر تعرضت مراراً وتكراراً لاتهامات بالرشوة على الصعيد الدولي، أشهرها متعلقة بكأس العالم 2022.

ووفق ما تضمنته الشكوى، حسب «ديلي كولر»، فإن قطر تضم قاعدة العديد الجوية، أكبر قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط، التي تستضيف نحو 10 آلاف ضابط وجندي، وأنه بالنظر إلى أن نوركروس عضو بلجنة الخدمات العسكرية، فمن المهم على نحو خاص فهم علاقاته المالية مع الحكومات الأجنبية، خاصة أنها تؤثر على الذين يخدمون الولايات المتحدة في الخليج العربي وحول العالم، مؤكدة أن مثل هذه المعلومات أمر ضروري من أجل الأمن القومي الأميركي.

كما جاء بالشكوى أنه يتوجب على الأعضاء تقديم إقرارات الذمة المالية، متضمنة هوية المصدر وتوصيفاً موجزاً وقيمة جميع الهدايا، لافتة إلى أنه «بإغفال هذا الإفصاح، أخفى النائب نوركروس هدايا أو مدفوعات تلقاها من حكومة أجنبية».

وأشارت الشكوى إلى تقرير موقع «ديلي كولر» في 21 يونيو بشأن عدم إبلاغ نائبين عن رحلاتهما ضمن التقرير السنوي للإفصاح عن الذمة المالية، الذي أوضح أن النائب الثاني يشغل منصباً أكثر حساسية ويشكل أهمية للنظام القطري.

وأوضح التقرير أن الشخص الثاني هو جيم هايمز النائب عن ولاية كونيتيكت، وهو عضو بلجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي، وتجاهل مكتبه الرد على الأسئلة المتعلقة بعدم إفصاحه عن الرحلة.

وذكر «ديلي كولر» أن قطر لديها ثقافة الرشوة من أجل تلقي معاملة خاصة ورغبة في التأثير على الدول الأخرى.

ولفت إلى حادثة المشرفة بمطار جون كينيدي في مدينة نيويورك، التي أقرت في 21 يونيو بتلقيها رشاوى من قطر من أجل مبيت طائرتهم خلال ليلة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلاً عما أظهرته الوثائق بشأن تقديم قطر سراً مئات ملايين الدولارات لمسؤولين بكأس العالم لاتخاذ قرارهم باستضافة قطر للفعالية في 2022.