قتلى وجرحى بقصف لـ"داعش" في كركوك

سرمد الطويل (بغداد) لقي مدنيان عراقيان حتفهما، وأصيب طفل ثالث، أمس، في هجوم لتنظيم «داعش» بقذائف هاون استهدف إحدى القرى بمحافظة كركوك.

وقال العميد فتاح الخفاجي من قيادة شرطة كركوك في تصريح صحفي «إن عناصر داعش أطلقت 5 قذائف هاون على قرية أم كصير التابعة لناحية العباسي وتبعها تفجير عبوة تسببت بمقتل مدنيين اثنين وإصابة طفل». وبحسب مصادر طبية عراقية، فإن امرأة قتلت مساء أمس، وأصيب 29 آخرون بانفجار عبوة لاصقة كانت موضوعة في حافلة في «حي الخضراء» بمدينة كركوك.

وفي السياق، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس، عن اختراق وتفكيك خلية إرهابية كانت تعتزم القيام بعمليات في كركوك.

وقالت المديرية في بيان، «بعملية نوعية نفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية من اختراق وتفكيك خلية إرهابية في منطقة الحلوات التابعة لناحية الزاب في كركوك».

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