وفد أعضاء مجلس الأمن الدولي يزور بغداد اليوم

بغداد (الاتحاد) صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحَّاف، أمس، بأن وفد أعضاء مجلس الأمن الدولي سيصل إلى بغداد اليوم، في زيارة تهدف إلى دعم العراق، وهو ينتهج رؤية متوازنة في تعزيز مكانته الدولية.

وقال الصحاف في بيان صحفي «ستكون زيارة أعضاء مجلس الأمن الدوليّ إلى بغداد السبت لتأكيد دعمهم لاستمرار جهود العراق في الاستقرار، وإعادة الإعمار، وسيلتقي أعضاء مجلس الأمن مع القيادات السياسية العراقية، ما يؤكد سيادة العراق وأمنه، ووحدة أراضيه». وأضاف أن «زيارة أعضاء مجلس الأمن إلى بغداد تحمل دلالة واضحة للدور النشط والفعال للدبلوماسية العراقية».

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