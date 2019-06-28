الجيش اليمني يحرر مناطق واسعة بالضالع ومقتل عشرات الحوثيين

عقيل الحلالي (صنعاء)

حررت القوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي، أمس، مرتفعات جبلية استراتيجية في شمال مديرية قعطبة بمحافظة الضالع جنوب البلاد.

وأعلن الجيش اليمني تحقيق «تقدم جديد» في المعارك المحتدمة في مديرية قعطبة شمال غرب محافظة الضالع، مشيراً إلى تحرير «مساحات كبيرة» ومرتفعات جبلية استراتيجية مطلة على منطقتي هجار وشليل شمال قعطبة «بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية» المتحالفة مع إيران.

وذكرت مصادر ميدانية في الضالع لـ«الاتحاد» أن قوات اللواء 83 مدفعية واللواء الرابع احتياط واللواء الخامس صاعقة، وقوات من الحزام الأمني بالمحافظة، شنت هجوماً عنيفاً على مواقع للمتمردين الحوثيين شمال قعطبة، مضيفة أن هذه القوات تمكنت من السيطرة على مرتفعات القراميد والذرة والشجرة المطلة على منطقتي هجار وشليل الواقعتين إلى الغرب من منطقة مريس التابعة لمديرية دمت، آخر أهم معاقل الميليشيات في شمال الضالع.

وأوضحت المصادر أن القوات المشتركة، فرضت سيطرتها النارية تقريباً على مناطق هجار وشليل وسيام في شمال قعطبة التي تشهد معارك منذ أبريل، وتسيطر القوات المدعومة من التحالف العربي على معظم أجزائها.

وفيما أفاد بيان الجيش اليمني بتكبد ميليشيا الحوثي «خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد» خلال المعارك التي دارت، أمس، في شمال قعطبة، رجحت المصادر الميدانية أن تكون أعداد القتلى في صفوف الميليشيات بالعشرات.

وفي سياق آخر، واصلت ميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس، خروقاتها النارية لاتفاق السلام في محافظة الحديدة الساحلية.

وذكرت مصادر في الحديدة أن ميليشيات الحوثي قصفت بالمدفعية مواقع للقوات المشتركة بقيادة ألوية العمالقة في مديرية حيس جنوب المحافظة بالميناء اليمني الاستراتيجي على البحر الأحمر، لافتة إلى أن الميليشيات قصفت أيضاً مواقع للعمالقة وتجمعات سكنية ومزارع للمواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا الساحلية. وأكدت المصادر أن الميليشيات الحوثية «كثفت عمليات القصف والاستهداف للمناطق السكنية في مناطق عدة ولساعات طويلة» في إطار تصعيدها العسكري المستمر منذ أسابيع لإفشال جهود السلام في الحديدة.

إلى ذلك، أتلف الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس، 5600 لغم وعبوة ناسفة كانت ميليشيات الحوثي الانقلابية زرعتها في مناطق عديدة بمحافظة حجة وحررتها قوات الشرعية خلال الأسابيع الماضية.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن الفرق الهندسية بالمنطقة العسكرية الخامسة انتزعت خلال الشهرين الماضيين، أكثر من خمسة آلاف لغم وعبوة بمختلف الأحجام والأغراض، كان الحوثيون زرعوها في قرى بني حسن بمديرية عبس، غرب حجة، وقرى ومزارع النسيم والخضراء في مديرية حرض الشمالية والحدودية مع السعودية.

وأوضح البيان أنه جرى، أمس، إتلاف جميع الألغام والعبوات الناسفة المنزوعة وعددها 5600 لغم وعبوة ناسفة، والتي تنوعت بين 500 لغم T620 نوع عربات صناعة روسية، و2500 لغم نوع عربات محلي الصنع، و200 لغم خميني بلجيكي الصنع، و100 عبوة أسطوانية الشكل محلية الصنع، و300 عبوة كبيرة محلية الصنع، و300 عبوة صغيرة محلية الصنع، و100عبوة تفجير عن بعد محلية الصنع، و800 لغم فردي محلي الصنع، و800 لغم فردي+ قفاز (بي إن إم) صناعة بلجيكية وروسية. وقال مصدر عسكري في المنطقة الخامسة إن إجمالي الألغام والعبوات الناسفة التي تم انتزاعها وإتلافها في المنطقة العسكرية الخامسة بلغ 37 ألف لغم وعبوة ناسفة، مطالباً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالقيام بواجبها والضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية لوقف زراعة الألغام والمتفجرات والتسبب بسقوط عدد من الضحايا المدنيين.

ولفت المصدر إلى أن الميليشيات الانقلابية تقوم بزراعة الألغام بكثافة بهدف الإضرار بالمدنيين، وتقوم بعمل أفخاخ فردية أو على شكل عبوات متصلة بدواسات في التجمعات السكنية وفي المباني وعلى الطرقات وتتعمد زراعتها في المزارع.