سوريا: 100 قتيل باشتباكات في ريف حماة

دمشق، أنقرة (الاتحاد، وكالات)

قتل نحو 100 عنصر من الجيش السوري وفصائل المعارضة خلال اشتباكات بين الطرفين في ريف حماة الشمالي، فيما تصدت المعارضة لهجوم الجيش، وأصابت طائرة حربية سورية، جاء ذلك، فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها قصفت مواقع تابعة للجيش السوري، رداً على قيامه بقصف استهدف نقطة مراقبة لها في منطقة «خفض التصعيد» بريف إدلب.

واندلعت فجر أمس، معارك عنيفة في ريف حماة الشمالي الذي يخضع مع محافظة إدلب ومناطق مجاورة لاتفاق روسي تركي نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح، لم يتم استكمال تنفيذه.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 96 عنصراً على الأقل من الطرفين، هم 51 من الجيش السوري والميليشيات الموالية له مقابل 45 من فصائل المعارضة خلال اشتباكات مستمرة بين الطرفين منذ فجر أمس. وبدأت المعارك إثر شنّ الجيش السوري هجوماً بغطاء جوي وبري على محور «تل ملح» و«الجبين» بريف حماة الشمالي، وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن «وحدات الجيش بدأت فجر الجمعة ضربات مكثفة بسلاحي المدفعية والراجمات على مواقع انتشار قوات المعارضة على محور قريتي الجبين وتل ملح»، وذكرت أن هذه الضربات جاءت «رداً على اعتداءاتها المتواصلة على قرى وبلدات ريف حماة، وأسفرت عن تدمير تحصينات وخطوط دفاع».

وقال الناطق الرسمي باسم «الجبهة الوطنية للتحرير» التابعة للجيش السوري الحر ناجي مصطفى «أفشلت فصائل المعارضة هجوماً عنيفاً شنته صباح الجمعة القوات الحكومية السورية والروسية على محوري تل ملح والجبين في ريف حماة الشمالي، وسقط أكثر من 30 قتيلاً وعشرات الجرحى من عناصر القوات الحكومية والروسية بينهم ضباط، وتم قتل مجموعتين منهم بعد استهدافهم بصواريخ مضادة للدروع». وأكد ناجي مصطفى «دمر مقاتلو المعارضة عربة شيلكا وقتلت مجموعتين من القوات الحكومية بعد استهدافهم بصواريخ كورنيت على محور بلدة كفرهود، كما تمكن مقاتلونا من إصابة طائرة حربية تابعة للجيش السوري من نوع لام 39 في ريف حماة الشمالي، ما دفعها للهبوط اضطرارياً في مطار حماة العسكري».

ويشهد ريف حماة الشمالي منذ أسابيع معارك كرّ وفرّ، تسببت بمقتل العشرات من الطرفين.

وأحصى المرصد في 7 يونيو مصرع أكثر من مئة مقاتل خلال 24 ساعة، وفي العشرين من الشهر الحالي، أفاد بمقتل 130 آخرين خلال يومين. وتتعرّض منطقة إدلب ومحيطها التي تؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة منذ نحو شهرين لتصعيد في القصف، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس، أن قوات الجيش قصفت مواقع تابعة للجيش السوري، رداً على قيامه بقصف استهدف نقطة مراقبة لها في إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إن «وسائط الإسناد الناري التركية الموجودة في المنطقة قصفت بشكل مؤثر مواقع النظام الذي هاجم نقطة المراقبة التركية رقم 10 في منطقة خفض التصعيد عقب اعتدائه على النقطة».

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أمس الأول مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في هجوم للجيش السوري على نقطة المراقبة التركية العاشرة في منطقة «خفض التصعيد» بمحافظة إدلب.

وأوضحت في بيان أن «قوات النظام السوري شنت هجوماً بقذائف المدفعية والهاون يعتقد أنه متعمد على نقطة المراقبة العاشرة التابعة للقوات التركية في إدلب»، وأضاف البيان أن «رئاسة الأركان التركية استدعت الملحقية الروسية في سفارة موسكو بأنقرة وأبلغتها أن الرد على الاعتداء سيكون قاسياً».

وتتوزع 12 نقطة مراقبة للجيش التركي في منطقة «خفض التصعيد» بإدلب لحماية وقف إطلاق النار في إطار اتفاق استانا.