قرقاش: موقف تيليرسون المبكر أعاق قدرته على التعامل مع أزمة قطر

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن فشل جهود وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيليرسون في ما يتعلق بأزمة قطر يعود إلى تطلعه إلى حلّ سريع وسطحي لا يراعي المشاغل الحقيقية للدول الأربع حول دعم الدوحة للتطرف والإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي، موضحاً أن موقفاً محدداً ومبكراً أعاق قدرته على التعامل الجاد والفاعل مع الأزمة.

وقال معاليه في تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»: «من غير اللائق التعليق على التفاصيل الداخلية لشهادة الوزير السابق ريكس تيليرسون أمام الكونغرس، ولكن كشاهد عيان أرى أن فشل جهوده يعود إلى تطلعه إلى حلّ سريع وسطحي لا يراعي المشاغل الحقيقية للدول الأربع حول دعم الدوحة للتطرف والإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي». وأضاف معاليه «تيليرسون القادم من القطاع الخاص اتخذ موقفاً محدداً ومبكراً أعاق قدرته على التعامل الجاد والفاعل مع أزمة قطر، متابعتنا معه خلصت إلى أن مشاغل الدول الأربع لم تكن في صلب اهتمامه، ومن الواضح أن الوعود القطرية آنذاك حول ملف التطرف والإرهاب لم تف بها الدوحة».

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