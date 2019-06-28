السودانيون يترقبون ردود الفرقاء على المبادرة "الأفرو- أثيوبية"

أسماء الحسينى (القاهرة، الخرطوم)

ساد الترقب الأوساط السودانية أمس انتظارا لحدوث انفراجة، وقبول كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير للمبادرة الأفريقية الأثيوبية المشتركة لحل المأزق في السودان، وأن ينزع ذلك فتيل الموقف المشتعل، قبل حلول يوم غد الأحد موعد المظاهرات المليونية التي كثفت قوى المعارضة والحراك الشعبي الدعوات للحشد لها، والتي يخشى معها أن تنزلق الأوضاع إلى فوضى.

وقال أحمد ربيع عضو سكرتارية تجمع المهنيين لـ«الاتحاد» إن كل مكون من مكونات قوى الحرية والتغيير يعكف على دراسة على المبادرة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، فضلا عن اللجان الفنية التي ستقدم رؤيتها العلمية، وأضاف أن الشكل العام يؤكد أن هناك اتجاها لقبولها، لكن الرأي النهائي سيتم إعلانه خلال ساعات، وهو الأمر الذي أكده مدني عباس مدني القيادي في قوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد» حيث قال إن المقترح المقدم من المبادرة الأفريقية الإثيوبية قيد الدراسة.

ومن جانبه دعا الدكتور صلاح مناع القيادي في قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري لقبول المبادرة المشتركة اليوم وليس غدا، وتوقع في تصريحات لـ«الاتحاد» أن يكون رد قوى الحرية والتغيير اليوم إيجابيا على المبادرة.

وأوضح مناع أن صيغة الاتفاق بشأن المجلس السيادي 7+7+1 هي صيغة جيدة، 7 من المدنيين، و7 من المجلس العسكري، بالإضافة إلى مدني ثامن يقوم الطرفان بالتوافق عليه، على أن تكون رئاسة الفترة الانتقالية التي تستغرق 3 سنوات، بالتناوب بين الطرفين، وأن تكون رئاسة النصف الأول منها للعسكريين. وأضاف: أن الاتفاق نص على أن تقوم قوى التغيير بتشكيل مجلس الوزراء، وعلى تأجيل الاتفاق على المجلس التشريعي، وعلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بوساطة مفوضية حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأفريقي للتحقيق في أحداث فض الاعتصام بالقوة في 3 يونيو الماضي.

ولكن مناع حذر في الوقت نفسه من أي رد فعل عنيف على المليونية التي ستخرج في السودان غدا، وقال نريد أن يكون لدينا رد إيجابي قبلها لأننا لا نريد مواجهة بين المتظاهرين والدعم السريع، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى انشقاق في القوات المسلحة، وقد يؤدي إلى حرب أهلية، ونحن لا نريد أن نكرر ما حدث في دول مجاورة.

ومن جانبه، أكد حزب الأمة السوداني أن المبادرة الأفرو-أثيوبية سوف تفتح الطريق للوفاق الوطني نحو تأسيس الفترة الانتقالية، وقال في بيان أمس أنه يرحب بالمبادرة، وأوضح حزب الأمة أن في المبادرة اجتهاد حميد، وأنه سيمكن العمل على سد ما فيها من ثغرات، وأنه سوف يعمل على تنسيق الموقف نحوها مع حلفائه في نداء السودان بمن فيهم الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير، وناشد حزب الأمة عبد العزيز الحلو قائد الحركة الشعبية وعبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان التجاوب مع هذه المبادرة، وأضاف أنه سيناشد المجلس العسكري التجاوب مع المبادرة الآفرو-أثيوبية، والالتزام بكفالة الحريات العامة.

وقال صلاح جلال القيادي بحزب الأمة لـ«الاتحاد» إن الاتفاق المعروض الذي يجيز تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء فورا، اتفاق جيد يخرج الشعب السوداني من المواجهات ويحقن الدم الغالي. وأضاف جلال أن الاتفاق أرجأ إكمال التفاوض حول البرلمان المؤقت لما بعد تشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وتم فيه تحديد الصلاحيات العامة لكل الأجهزة بشكل واضح وجيد، كما تناول نقطة مهمة، وهي أن أي قوى لا توافق على هذا الاتفاق يجب ألا تعمل على تعويقه، وأن تقوم فقط بتسجيل تحفظها في المحاضر، وأن كل العالم سيشهد على توقيع الاتفاق، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الأثيوبي آبى أحمد.

كما دعا حزب الأمة كافة السودانيين للمشاركة في حراك يوم غد الأحد، باعتباره تعبيرا جماعيا عن إدانة انقلاب 1989، والتركيز على الدرس المستفاد من تجربة هذا الانقلاب ونظام الفساد الذي أقامه، لكيلا يتكرر، وللتعبير عن رفض استخدام العنف ضد حراك المواطنين السلمي، وذكرت مصادر قريبة من المجلس العسكري لـ «الاتحاد» أنه لم يكن يرغب في رئاسة دورية للمجلس السيادي خلال الفترة الانتقالية مع قوى الحرية والتغيير، وأنه كان يريد على أن تكون الرئاسة له خلال طيلة الفترة الانتقالية.

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لـ«الاتحاد» أن الوساطة قد أرجئت مناقشة قضية المجلس التشريعي لإزالة العقبات أمام الاتفاق، في ظل إصرار المجلس العسكري على التراجع عن اتفاقه السابق مع قوى التغيير الذي يمنحها 67% من مقاعد المجلس، وأنه الآن يرى ألا تزيد حصتها عن 50%، حتى يستطيع المجلس استيعاب باقي القوى السياسة والمدنية والحركات المسلحة. ومن ناحية أخرى، قال مينى أركو ميناوى رئيس حركة تحرير السودان في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أنه اتفق مع وفد المجلس العسكري الذي التقاه أمس الأول في العاصمة التشادية نجامينا برئاسة نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو (حميدتى) على وقف العدائيات، وأضاف وقعنا بيانا مشتركا برعاية الرئيس التشادي إدريس ديبى، واتفقنا على بدء التفاوض من أجل تحقيق السلام، وأكدنا ضرورة شمولية الحل بدعوة جميع الحركات المسلحة الأخرى للانضمام إلى العملية السلمية، بغرض وضع نهاية لمعاناة المواطنين ووقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان.

وقلل قيادي معارض في تصريح لـ«الاتحاد» من أهمية اللقاء الذي تم، وقال إن مهمة السلام مع الحركات المسلحة ليست مهمة حميدتي، وإنما هي مهمة الحكومة المدنية القادمة، وقالت مصادر مطلعة لـ«الاتحاد» إن الرئيس التشادي إدريس ديبى لديه مخاوف من تطورات الأوضاع في السودان، ويريد الحفاظ على الاستقرار في السودان الجارة الشرقية له، خوفا من تمدد تداعيات أي تطورات سلبية فيها إلى تشاد، في ظل الترابط السكاني والقبلي.

الخارجية تتحفظ على بيان للاتحاد الأوروبي

أعربت وزارة الخارجية السودانية عن تحفظها على بيان مجلس وزراء الشؤون الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي حول الأوضاع في البلاد، وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية (سونا) إن بيان مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي افتقر للموضوعية والتوازن واللغة الرصينة، وتضمن معلومات مغلوطة اعتمدت على تقارير إعلامية غير دقيقة خاصة في ما يتعلق بأحداث الثالث من يونيو والمزاعم غير المثبتة بوقوع انتهاكات جنسية أثناء العملية. وأضافت الوزارة أن بيان الاتحاد الأوروبي أغفل الخطوات التي قام بها السودان للتحقيق في أحداث الثالث من يونيو والتزام المجلس العسكري الانتقالي بتقديم كل من تثبت مسؤوليته عن أي تجاوزات في الأحداث للمحاكمة.

وتابعت الوزارة أن المجلس العسكري الانتقالي أعلن منذ البداية رغبته الصادقة والتزامه الكامل بتشكيل حكومة مدنية متوافق عليها وأكد حرصه على العودة الفورية لطاولة المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير، وكان على مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن يحدد الجهة التي ترفض العودة للمفاوضات المباشرة والجهة التي تضع الشروط المسبقة للتفاوض.

وذكرت الوزارة «لقد رحب المجلس العسكري الانتقالي بمبادرة الاتحاد الإفريقي للمساعدة في التقريب بين الأطراف السودانية إلى جانب اتخاذه العديد من الخطوات لبناء الثقة مع الأطراف المعنية مثل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمحكومين من الحركات المسلحة، وإعلانه وقفاً شاملاً لإطلاق النار في كل أنحاء البلاد وتشكيل لجنة للاتصال بالحركات المسلحة برئاسة نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي والتي باشرت مهامها فعلاً».

وكان مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد حمل في بيان الشهر الجاري المجلس العسكري باعتباره السلطة المسؤولة عن حماية السكان المسؤولية عن الهجمات التي وقعت في 3 يونيو، التي أسفرت عن مقتل وجرح العديد من المتظاهرين المدنيين المسالمين، فضلاً عن العنف الجنسي، وطالب بالتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات المرتكبة بطريقة مستقلة وشفافة، وبمساءلة مرتكبيها عن أفعالهم. وطالب بيان المجلس بضرورة إطلاق سراح معتقلي قوى الحرية والتغيير والمدنيين الآخرين الذين تم اعتقالهم واحتجازهم خلال الأحداث الأخيرة، وبضرورة رفع القيود المفروضة على حرية التجمع وحرية وسائل الإعلام والفضاء المدني والحصول على الإنترنت.