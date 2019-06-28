الاحتلال الإسرائيلي يُصيب 50 فلسطينيا خلال مشاركتهم بمسيرة شرقي غزة



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، عن إصابة 50 متظاهرا، بجراح مختلفة، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة" السلمية.



وقالت الوزارة في بيان لها "أن من بين المصابين، 19 شخصا أصيبوا بالرصاص الحي، دون أن توضح حالة بقية الجرحى".



وأشارت إلى أنه من بين الإصابات، 8 مسعفين وصحفي، (لم توضح طبيعة إصاباتهم).



ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس/آذار 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.