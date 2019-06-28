كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بنس": استئناف مفاوضات التجارة مع الصين سيكون أفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مستشار بارز لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إن‭ ‬استئناف مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستكون أفضل نتيجة للمحادثات التي ستعقد غدا السبت بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأبلغ مارك شورت كبير معاوني بنس الصحفيين في البيت الأبيض "استئناف المفاوضات سيكون أفضل نتيجة محتملة".

ويجتمع ترامب مع شي في مدينة أوساكا اليابانية على هامش قمة مجموعة العشرين.

ومحادثات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم متوقفة، ويهدد ترامب بفرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية على بضائع صينية ما لم تقدم بكين تنازلات.

وأرجأ بنس خطابا حول سجل حقوق الانسان في الصين ومخاوف بشأن الأمن القومي كان من المقرر أن يلقيه في الرابع والعشرين من يونيو لتفادي استعداء الصينيين قبل اجتماع ترامب وشي.

وقال شورت إنه "سيجري تحديد موعد آخر للخطاب".