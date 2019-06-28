كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: اتفاقية الدفاع المشترك مع طوكيو "غير عادلة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن اتفاقية الدفاع المشترك بين أمريكا وطوكيو غير عادلة لأمريكا.

وأضاف ترامب، خلال حديثه إلى فوكس نيوز: "لدينا اتفاقية مع اليابان، وإذا هوجمت اليابان فإننا سنخوض الحرب العالمية الثالثة، وسنأتي لحمايتهم وسنضحي بأرواحنا وبثرواتنا، وسنحارب من أجلهم بأي ثمن. لكن إذا هوجمنا فلا تطلب الاتفاقية من اليابان التدخل لمساعدتنا، وبإمكانهم متابعة الهجوم عبر تلفاز سوني".

وانتشرت الأنباء مؤخرًا حول إمكانية انسحاب ترامب من الاتفاقية مع طوكيو.