كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال بالمسيرة في الجمعة الـ 63 لمسيرات العودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه المواطنين المشاركين في فعاليات مسيرة العودة شرقي قطاع غزة.
ويذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت صباح اليوم توصل إسرائيل وحماس إلى تفاهمات جديدة بملف التهدئة، مشيرةً إلى أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت وسطاء التهدئة بالتزامها بالتفاهمات التي تم التوصل إليها مسبقاً.
واستأنفت إسرائيل ضخ الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء، كما قررت توسعة مساحة الصيد لـ 15 ميل بحري، بعد تقليصها منذ عدة أيام، فيما تضمنت التفاهمات وقف إطلاق البالونات الحارقة غزة، والتهدئة على حدود قطاع غزة.