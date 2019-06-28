إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال بالمسيرة في الجمعة الـ 63 لمسيرات العودة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن 49 مواطناً أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي بجراح مختلفة، خلال مشاركتهم بالجمعة الـ 63 لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وأوضحت الوزارة، أن جراح المصابين ما بين الطفيفة والمتوسطة والاختناق بالغاز المسيل للدموع، مشيراً إلى أن بين المصابين 8 مسعفين وصحفي.

وأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه المواطنين المشاركين في فعاليات مسيرة العودة شرقي قطاع غزة.

ويذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت صباح اليوم توصل إسرائيل وحماس إلى تفاهمات جديدة بملف التهدئة، مشيرةً إلى أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت وسطاء التهدئة بالتزامها بالتفاهمات التي تم التوصل إليها مسبقاً.

واستأنفت إسرائيل ضخ الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء، كما قررت توسعة مساحة الصيد لـ 15 ميل بحري، بعد تقليصها منذ عدة أيام، فيما تضمنت التفاهمات وقف إطلاق البالونات الحارقة غزة، والتهدئة على حدود قطاع غزة.