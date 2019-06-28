كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يوقف حديثه مع رئيس وزراء أسبانيا ويشير إلى مقعده (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الأسباني في الجلسة العامة لمجموعة العشرين، باليابان.

لكن لم يمر اللقاء مرور الكرام بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي لفت الأنظار بتصرفاته خلال قمة مجموعة العشرين، إذ التقى الزعيمان، اللذان لم يسبق لهما عقد اجتماع ثنائي أو أي خطط لهما في هذه الرحلة، لبضع ثوان وتوقف الحديث عندما قام ترامب بإشارة إلى سانشيز يشير إلى المكان الذي كان يجلس فيه الكرسي والمقعد المحفوظ لإسبانيا.

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و ذهب الرئيس الإسباني إلى مكانه بابتسامة كبيرة على وجهه.

وأخبر ترامب، رئيس الوزراء الأسباني أنه يحب إسبانيا كثيرًاوكان الحديث ودي بين الثنائي.



