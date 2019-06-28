لم يخفي إبراهيما كامارا، مدرب منتخب الكوتديفوار لكرة القدم، حزنه لهزيمة فريقه، بهدف دون رد، على يد المنتخب المغربي، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم، عن ثاني مباريات المجموعة الرابعة، لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي تقام حاليا في مصر، لكنه مازال يؤمن بحظوظه في التأهل.
وقال كامارا، في الندوة الصحفية التي تلت المباراة، إنه ” في مثل هذه المبارريات، لا يسمح لك أن تفقد التركيز، هذا هو الخطأ الذي وقعنا فيه اليوم، لقد أتيحت لنا فرص سانحة لكننا لم نفلح في تحويله إلى أهداف”.
واضاف المتحدث ذاته قائلا: ” أعتقد بأن اللاعبين سيستفيدون من الدرس جيدا، من أجل مناقشة باقي المباريات بتركيز أفضل”.
وعلى الرغم من هذه الهزيمة، إلا أن كامار ظهر واثقا من قدرة منتخب بلاده على تحقيق الانتفاضة في مباراة ناميبيا القادمة، في ثالث مباريات هذه المجموعة، وصرح بهذا الخصوص قائلا: “صحيح أننا انهزمنا في هذه المباراة، ولكن يمكننا أن نتأهل كثاني المجموعة، مازالت حظوظنا قائمة”.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الكوت ديفوار: “افتقدنا التركيز أمام المغرب وحظوظنا مازالت قائمة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.