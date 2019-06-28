مدرب الكوت ديفوار: “افتقدنا التركيز أمام المغرب وحظوظنا مازالت قائمة”

لم يخفي إبراهيما كامارا، مدرب منتخب الكوتديفوار لكرة القدم، حزنه لهزيمة فريقه، بهدف دون رد، على يد المنتخب المغربي، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم، عن ثاني مباريات المجموعة الرابعة، لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي تقام حاليا في مصر، لكنه مازال يؤمن بحظوظه في التأهل.

وقال كامارا، في الندوة الصحفية التي تلت المباراة، إنه ” في مثل هذه المبارريات، لا يسمح لك أن تفقد التركيز، هذا هو الخطأ الذي وقعنا فيه اليوم، لقد أتيحت لنا فرص سانحة لكننا لم نفلح في تحويله إلى أهداف”.

واضاف المتحدث ذاته قائلا: ” أعتقد بأن اللاعبين سيستفيدون من الدرس جيدا، من أجل مناقشة باقي المباريات بتركيز أفضل”.

وعلى الرغم من هذه الهزيمة، إلا أن كامار ظهر واثقا من قدرة منتخب بلاده على تحقيق الانتفاضة في مباراة ناميبيا القادمة، في ثالث مباريات هذه المجموعة، وصرح بهذا الخصوص قائلا: “صحيح أننا انهزمنا في هذه المباراة، ولكن يمكننا أن نتأهل كثاني المجموعة، مازالت حظوظنا قائمة”.