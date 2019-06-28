رونار: “نحن في وضعية مثالية لتحقيق هدفنا الأول.. فخور بالمجموعة وهذا هدفي مع “الأسود””

عبر الناخب الوطني، هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة، بعد أن تمكنت “أسود الأطلس” من تحقيق ثاني انتصار لها، على حساب الكوت ديفوار، في المباراة التي جمعت بينهما، عشية اليوم الجمعة، بملعب “السلام” عن ثاني مباريات المجموعة الرابعة، من نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي تقام حاليا في الملاعب المصرية.

وقال رونار، في الندوة الصحفية التي عقدها مباشرة بعد المباراة: “كنا مطالبين بالتركيز أكثر على احتلال المركز الأول، نحن الآن في وضعية مثالية لتحقيق هذا الهدف”. وبخصوص المباراة، أكد رونار أنها ” كانت تكتيكية، وقوية جدا، أمام منتخب قوي، ويمتاز بلاعبين من مستوى عالي من المهارة والقوة”.

وعبر الناخب الوطني، عن ثقته التامة في جميع العنصار الوطنية، ” لدي مجموعة من اللاعبين المميزين، لا نراهن على لاعب واحد أو لاعبين، لذلك فإن جميع اللاعبين مطالبين بأن يكونوا في أتم الجاهزية، سننتظر من هي الأسماء التي ستكون جاهزة بشكل تام لمباراة جنوب إفريقيا، الذي سيكون صعبا جدا”.

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وعن اللقاء الثالث، الذي سيجمع “الأسود” بـ”فيلة” الكوت ديفوار صرح رونار قائلا: ” المباراة المقبلة، لن تكن سهلة، لقد قدموا مباراة قوية جدا أمام جنوب إفريقيا وانهزموا أمامه بخطأ فردي، استغله ماكس غراديل، أعتقد بأن علينا التركيز بالشكل الكافي قبل هذه المباراة، يوم الإثنين علينا أن نكون في أتم جاهزيتنا”.

رونار، شدد مرة أخرى بأن هدفه الأول مع المغرب في هذه التظاهرة هو ” الذهاب لأبعد دور ممكن، وأكثر من ذلك الذي حققناه في الدورة الماضية، اليوم لدينا إمكانيات أكبر من النسخة الماضية، ولكن علينا أن نحافظ على روحنا الجماعية، ومناقشة مباراة بمباراة”.

المدرب الفرنسي، وفي رده عن آخر سؤال في الندوة الصحفية، قال بأن الرحلة مازال شاقة وطويلة، وأضاف: “أعتقد بأن هذه النسخة ستكون أقوى بكثير، لقد تابعنا مستوى مصر والجزائر، نحن أمام منتخبات جد قوية”.