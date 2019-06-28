صورة.. أمرابط أفضل لاعب في مباراة المنتخب ضد كوت ديفوار

نال نور الدين أمرابط، جائزة أفضل لاعب خلال المباراة التي جمعت اليوم الجمعة، المنتخب الوطني ضد كوت ديفوار، برسم الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، لكأس الأمم الإفريقية، مصر 2019.

واختير أمرابط نظير مجهوداته الكبيرة التي قدمها في المواجهة، خاصة أنه كان وراء صناعة هدف المباراة الوحيد، لزميله يوسف النصيري.

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واخترق لاعب النصر السعودي، الدفاع الإيفواري من الجهة اليسرى، مرواغا أكثر من لاعب، قبل أن يمنح النصيري كرة فوق طبق من ذهب، ليسكنها مهاجم ليغانيس الإسباني الشباك الإيفوارية.

وتمكن المنتخب الوطني من ضمان تأهله لدور ثمن النهائي، بعد أن رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، متقدما بثلاث نقاط عن كوت ديفوار الوصيف مؤقتا، في انتظار إجراء مباراة ناميبيا أمام جنوب إفريقيا، عن المجموعة ذاتها.