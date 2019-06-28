موازين.. الداودي: الأغنية الشعبية وعائلتي بعيدة عن الأضواء -فيديو

اعتبر الفنان المغربي، عبد الله الداودي، اليوم الجمعة، أن الأغنية الشعبية هي رقم واحد في المغرب، وأن الأغنية الشبابية أُخدت منها، وكانت سببا في نجاحها.

وصرح الداودي لـ”اليوم 24″ على هامش مشاركته في مهرجان موازين، أنه فخور برغبة النجم المصري سعد الصغير التعامل معه.

وتحدث الداودي كذلك عن محافظته على شهرته وسطوع نجمه لسنوات طويلة، معتبرا أن ذلك لصيق باحترام الفنان للجمهور من خلال طبيعة النوع التي يقدم.

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وكشف الداودي كذلك علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه يحاول ترك عائلته وأسرته بعيدة عنها وعن الأضواء.

ويلتقي الداودي، ليلة اليوم الجمعة، مع جمهوره على منصة سلا، بتوقع حضور حشود من الجماهير نظرا للشعبية الكبيرة التي يحظى بها.