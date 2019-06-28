العطش يضرب قرية نواحي أزيلال..3 أيّام من انقطاع مياه الشرب

انقطاع مياه الشرب في منطقة تيفرت نايت حمزة، نواحي إقليم أزيلال، منذ ما يزيد عن 4 أيام، تسبب في أزمة عطش، والسكان يستعدون للاحتجاج.

وقال ميمون نقيقب، ناشط حقوقي في المنطقة، لـ”اليوم 24″، إن مياه الشرب منقطعة بشكل كامل عن المنازل، ما يبشر بكارثة إنسانية في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس بجديد، لأنه يتكرر لأيام.

وأضاف المتحدث ذاته أن موجة الحر، وانقطاع المياه ينذران بكارثة إنسانية، وطالب المسؤولين بالنظر إلى حال السكان، قبل أن يتطور الأمر إلى خروجهم للاحتجاج، مشيرا إلى أن عدم إيجاد حل لهذه المشكلة، يعد استهتارا بسكان المنطقة، التي تعرف تهميشا كبيرا.

وسبق لـ”اليوم24″ أن نقل معاناة سكان تيفرت نايت حمزة عدة مرات، بعد انقطاع مياه الشرب، الذي وصل في أسابيع ماضية إلى أزيد من 7 أيّام.