صورة.. حمد الله حاضر مع الأسود وباعدي غائب

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شهدت مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم، ضد كوت ديفوار، اليوم الجمعة، برسم ثاني جولات كأس أمم إفريقيا، مصر 2019، حدثا غريبا، قبل انطلاقتها.
وتمثل ذلك في تواجد اسم المهاجم عبد الرزاق حمد الله، في التشكيلة الاحتياطية للمنتخب، بالرغم من مغادرته معسكر الأسود، وعدم رحيله مع بعثة العناصر إلى مصر.
في المقابل لم تتضمن صورة التشكيلة، ظهير أيسر حسنية أكادير، كريم باعدي، الذي عوض مهاجم النصر السعودي، في اللائحة النهائية للمنتخب، المشاركة في “الكان”.
وكانت الجامعة الملكية للعبة، أكدت أن الكونفيدرالية الإفريقية “كاف” أهلت باعدي ليكون متاحا أمام الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني، خلال النهائيات، مكان حمد الله، الذي غادر معسكر “أسود الأطلس”.
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