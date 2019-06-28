“المتعاقدون” يعودون للاحتجاج ويختارون مدينة خارج الرباط

بعد أشهر من توقف احتجاجاتهم، يستعد الأساتذة “المتعاقدون” أطر الأكاديميات الجهوية، للعودة إلى الشارع في شهر يوليوز المقبل، في أول مسيرة وطنية لهم خارج العاصمة الرباط.

وأصدرت تنسيقية “المتعاقدين” اليوم الجمعة، بلاغا جديدا تدعو فيه كافة المنتسبين لها، للاحتشاد من أجل الخروج للاحتجاج مجددا، في مسيرة وطنية، حددت لها يوم 20 من شهر يوليوز المقبل، في مدينة مراكش، بعدما كانت تنظم كل مسيراتها الوطنية في العاصمة الرباط.

وتقول التنسيقية إن مسيرتها المرتقبة، سيخرج فيها الأساتذة “المتعاقدون” لمطالبة الدولة بالكشف عن نتائج التحقيق في أسباب وفاة أستاذة من التنسيقية، كان قد أصيب خلال تدخل أمني لفض اعتصام لهم في العاصمة الرباط في شهر أبريل، وبقي في غيبوبة لأيام في أحد مستشفيات الرباط قبل أن توافيه المنية.

وبعد تعليق احتجاجاتهم في الشارع منذ أيام، كان “المتعاقدون” قد أعلنوا عن حملهم شارات سوداء خلال حراستهم للامتحانات الاشهادية، التي نظمت على مدى الأيام القليلة الماضية.

وكانت جولة جديدة من الحوار بين تنسيقية “المتعاقدين” ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد انهارت، ليلة تنظيمها، بعدما أعلن “المتعاقدون” عن انتفاء شروط الحوار مع المسؤول الحكومي.