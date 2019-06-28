مقتل 30 مسلحا من مليشيات طرابلس بنيران الجيش الليبي

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العين الإخباريةالجمعة 2019/6/28 11:17 مساء بتوقيت أبوظبي
الجيش الوطني الليبي
أعلن الجيش الليبي، الجمعة، مقتل 30 عنصرا من مليشيات طرابلس واعتقال 30 آخرين في عملية عسكرية بمحور السبيعة جنوب شرق العاصمة.
وأكد الجيش الليبي، في بيان، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة تركية ثانية كانت تحاول استهداف القوات أثناء العملية العسكرية.
وأضاف البيان أن القوات تقوم بتمشيط المنطقة بالكامل للتأكد من خلوها من أي عناصر إرهابية.
ويخوض الجيش الليبي معارك طاحنة ضد مليشيات الإرهاب في طرابلس لتطهير العاصمة منذ شهرين تقريبا.
ويتقدم الجيش الليبي داخل العاصمة، ولكن بخطوات بطيئة؛ حرصا منه على حياة المدنيين الذي تستهدفهم المليشيات بالطائرات والصواريخ.
ويعتبر جنوب طرابلس إحدى أهم مناطق الاشتباكات بين المليشيات والجيش الليبي، إذ يعتبر خط الإمداد للجيش، وتصدى الجيش الليبي الخميس، للهجوم الـ36 للمليشيات الإرهابية على محوري كوبري المطار والكزيرما ومطار طرابلس الدولي.
وأعاد الجيش الليبي تأكيده أن معركته ضد الإرهاب وصانعيه من تنظيم الإخوان المفلسين ليست مجرد معركة مع مليشيات مختلفة الأيديولوجيات يجمعها نهب البلد فقط، بل هي معركة ضد تنظيم تدعمه دول يحكمها هذا التنظيم الذي يقاتل بشراسة كي يبقى جاثما على صدور الليبيين بمليشياته.
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