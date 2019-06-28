برلمان العراق يؤكد متانة العلاقات مع البحرين ويدين الإساءة لها

أكد محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، أن العلاقات الدبلوماسية مع البحرين واحترام سيادتها خط أحمر، وغير مقبول أي إساءة لها أو تهديد مصالحها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الحلبوسي مع فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب البحريني، وفق وكالة الأنباء البحرينية.

وأعرب الحلبوسي عن تقديره لمكانة البحرين ومواقفها تجاه العراق وشعبه، ورفض أي تصرفات من شأنها الإساءة للعلاقات الأخوية والتاريخية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد رئيس البرلمان العراقي دعم وتأييد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاسبة المخربين والمسيئين والمتجاوزين للقانون.

وأشار إلى أن العراق يستذكر دائما وبكل الامتنان والتقدير مواقف البحرين المشرفة والداعمة للعراق والعراقيين في كل الظروف وعلى مدار الأيام.

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من جانبها، أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين، مشيدة بالموقف العراقي حيال الاعتداء المرفوض.

وأعربت عن تقديرها لحكمة الملك والرئيس العراقي، وحرص البلدين على استمرار جهود تطوير والعمل المشترك في مختلف المجالات خاصة في مجال التعاون النيابي، والتصدي لكل من يحاول الإساءة وتعكير صفو العلاقات الأخوية المشتركة.





واقتحم العشرات من مليشيا الحشد الشعبي الإيرانية، الخميس، مقر السفارة البحرينية في بغداد، وسط غياب تام للسلطات الأمنية في المنطقة.

وأكدت الحكومة العراقية، فجر الجمعة، رفضها المطلق لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها على أراضيها.

وعلى إثر حادث الاقتحام، قررت وزارة الخارجية البحرينية استدعاء سفيرها صلاح علي المالكي للتشاور، عقب الاعتداء.

ويعد اقتحام السفارات والجامعات العراقية ليس بجديد على مليشيا الحشد الشعبي الإيرانية، فقد شهدت بلاد الرافدين العديد من الوقائع المشابهة؛ أشهرها مؤخراً اقتحام السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد الإيرانية.