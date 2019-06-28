العاهل السعودي وولي العهد يدينان تفجيرات تونس الإرهابية

أدان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأشد العبارات التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في وسط العاصمة التونسية الخميس الماضي.

جاء ذلك في برقية عزاء ومواساة بعثها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وأعرب العاهل السعودي في البرقية عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأسرة المتوفى وللشعب التونسي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وأن يجنب تونس وشعبها كل سوء ومكروه.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

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وشهدت وسط العاصمة تونس، الخميس، تفجيرين أسفرا عن مقتل شرطي وإصابة آخرين، فيما أحبطت قوات الجيش عملية إرهابية ثالثة جنوبي البلاد.

واستهدف التفجير الأول سيارة تابعة للأمن التونسي في شارع الحبيب بورقيبة قرب السفارة الفرنسية.

كما وقع تفجير ثانٍ قرب مقر مكافحة الإرهاب بمنطقة القرجاني في تونس العاصمة، دون الإعلان عن ضحايا حتى الساعة 10:40 ت.غ.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع التونسية إن الجيش تصدى لمحاولة إرهابية ثالثة كانت تستهدف محطة الإرسال بجبل عرباطة في محافظة قفصة جنوبي البلاد.

وطوقت الشرطة مكان العمليات الإرهابية، ووصلت تعزيزات أمنية مكثفة إلى المنافذ التي تفتح على شارع الحبيب بورقيبة وتم إغلاقه.