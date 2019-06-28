وزير ألماني يتوقع انهيار حكومة ميركل

توقع وزير المالية الألماني ونائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، أولف شولتز، انهيار حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، قبل احتفالات الكريسماس القادمة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

ونقلت مجلة فوكس، الجمعة، عن شولتز قوله في اجتماع أزمة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي قبل أيام: "الائتلاف الحاكم لن يستمر حتى احتفالات الكريسماس".

وأضاف "الضغوط التي تمارس علينا داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي للانسحاب من الائتلاف الحاكم كبيرة للغاية".

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وكان شولتز يعد من أشد المناصرين لاستمرار الائتلاف الحاكم بين الاتحاد المسيحي (يمين وسط) بقيادة ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي حتى نهاية الفترة التشريعية في ٢٠٢١، لكن يبدو أنه تراجع تحت وطأة الأزمات التي تضرب حزبه.

وفي أواخر مايو/أيار الماضي، تعرض الحزب الاشتراكي الديمقراطي لهزة عنيفة بعد أدائه المخيب في انتخابات البرلمان الأوروبي، واحتلاله المركز الثالث لأول مرة في ألمانيا، ما أدى لاستقالة رئيسته، أندريا ناليس.

ومنذ ذلك الوقت، تزداد الضغوط داخل الحزب من أجل الانسحاب من الائتلاف الحاكم، حيث تعتبر أغلبية أعضاء الحزب أن التنازلات التي قدمها قياداته لدخول الائتلاف الحاكم في مارس/آذار ٢٠١٨، أدت لتهاوي شعبيته، حسب مجلة فوكس.

وفي حال انهيار الائتلاف الحاكم، ستكون البلاد على موعد مع إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.