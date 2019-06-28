مقتل 10 شرطيين أصيبوا خلال التصدي لانقلاب أمهرة

أعلن مفوض شرطة إقليم أمهرة الإثيوبي، أبرا أدامو، أن 10 من أفراد الشرطة لقوا مصرعهم متأثرين بإصابتهم خلال التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدها الإقليم السبت الماضي.

وأوضح أدامو، خلال مؤتمر صحفي عقده لوسائل إعلام محلية، الجمعة، في مدينة بحردار عاصمة الإقليم الإثيوبي، أن عدد الموقوفين حتى الآن وصل إلى 300 شخص يشتبه في أنهم ضالعون في محاولة الانقلاب الفاشلة.

وتابع أن قوة المهام المشتركة لإجراء التحقيقات حول ملابسات محاولة الانقلاب تعمل على وجه السرعة للكشف عن دوافعها والمتورطين بها.





ونفى المسؤول الإثيوبي تعرض أي من الموقوفين إلى اعتداءات من قبل الأجهزة النظامية.

وقال إنه سيتم إطلاق سراح كل من لم يثبت تورطه في عملية الانقلاب الفاشلة.

وذكر أن أفراد الشرطة الذين قتلوا خلال تصديهم لمحاولة الانقلاب هم 10 من بين 28 أصيبوا بطلق ناري من قبل الانقلابيين أثناء تأدية واجبهم.

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وأشار إلى أنهم بصدد إقامة مراسم تشييع رسمية لأفراد الشرطة خلال اليومين القادمين.

والسبت الماضي، اقتحمت مجموعة مسلحة غير معلومة الهوية مكتب رئيس إقليم أمهرة، وبالتوازي اقتحمت مجموعة أخرى مكتب مستشاره.

وتسارعت وتيرة الأحداث بشكل كبير، وخلال الساعات الأولى من فجر الأحد قُتل رئيس إقليم أمهرة ومستشاره في تبادل لإطلاق النار مع مجموعة أخرى كانت تحاصر مقر الولاية من الخارج.





كما قطعت خدمة الإنترنت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة بالإقليم الإثيوبي، ولم تسلم عاصمة الولاية "بحر دار" من العنف، إذ استمر إطلاق النار لمدة 4 ساعات ثم توقف.

وفي التوقيت نفسه، قتل الجنرال المتقاعد جيزاي ابيرا، ورئيس الأركان الإثيوبي سيري مكونن أثناء وجودهما في منزل الأخير في أديس أبابا، على يد حارسه الشخصي.

وتتهم الحكومة الإثيوبية أسامنيو تسيجي قائد الأمن السابق في أمهرة بالتخطيط للهجمات التي قتل فيها رئيس الولاية أمباتشو مكونن ومسؤولان آخران في بحر دار، ورئيس الأركان وجنرال آخر على بعد نحو 804 كيلومترات من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

كما اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد "جهات مأجورة" (لم يحددها) بتنفيذ المحاولة الانقلابية الفاشلة.

والإثنين الماضي، أعلنت السلطات الإثيوبية القبض على العميد تفرا مامو، قائد القوات الخاصة في إقليم أمهرة؛ لتورطه في محاولة الانقلاب ومقتل أسامنيو تسيجي متأثراً بجراح أصيب بها خلال ملاحقته أمنيا.