انت الان تتابع المحكمة العليا الأمريكية توافق على البت في مسألة إنهاء ترامب برنامج للشباب المهاجرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المحكمة العليا الأمريكية

وافقت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الجمعة على الاستماع لمرافعات بشأن إمكانية إنهاء الرئيس دونالد ترامب قانونيا برنامج يحمي المهاجرين الشباب من الترحيل.

وبدأ تنفيذ البرنامج المعروف باسم" العمل المؤجل للوافدين الأطفال" من جانب الرئيس السابق باراك أوباما في .2012 وألغى ترامب البرنامج خلال العام الأول لإدارته، ما أسفر عن احتجاجات وجهود في الكونجرس لإنقاذه.

ويعني قرار المحكمة العليا للاستماع للمرافعات في وقت لاحق من العام الجاري أن القرار، المتوقع صدوره في حزيران/يونيو 2020، سوف يأتي فيما تكون الحملات الانتخابية الرئاسية في أوجها.

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وبعد خطوة ترامب لوقف البرنامج، حكمت العديد من المحاكم الأدنى درجة ضد الإنهاء الفوري له، ولكن محكمة واحدة في تكساس أعلنت أن البرنامج غير قانوني، ما مهد الساحة لإصدار حكم من المحكمة العليا.

وسمح البرنامج لنحو 800 ألف شخص جاؤوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، بينما كانوا أطفال، بالبقاء في البلاد بدون خوف من الترحيل، ما أتاح لكثير منهم بإمكانية إكمال تعليمهم والاستمرار في وظائفهم.

ويوجد الكثير من الأشخاص الذين يحميهم برنامج "العمل المؤجل للوافدين الأطفال" في الولايات المتحدة الأمريكية منذ الطفولة المبكرة، وهم لايتذكرون الدولة التي جاءت منها أسرهم أو صلات بتلك الدول بما في ذلك القدرة اللغوية.