اختفاء مروحية عسكرية إندونيسية وعلى متنها 12 فردا

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مروحية من طراز " إم آى 17- " الروسية الصنع

اختفت طائرة هليكوبتر عسكرية إندونيسية وعلى متنها 12 شخصا اليوم الجمعة في أجواء إقليم بابوا الإندونيسى الذى يشهد أنشطة تمرد مسلح .

وقال محمد عيدى المتحدث باسم القيادة المحلية للجيش الإندونيسى في إقليم بابوا إنه كان من المفترض أن تهبط المروحية وهى من طراز " إم آى 17- " الروسية الصنع ، في مطار سينتاني في الساعة الواحدة بعد الظهر (04:00 بتوقيت جرينتش) لكنها فقدت الاتصال بعد دقائق قليلة من إقلاعها من أوكسيبيل في منطقة بيجونونجان بينتانج الجبلية.

وأوضح عيدي أن البحث مستمر عن المروحية.

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يذكر أن بابوا هى إحدى مناطق مجموعة جزر ميلانيزيا الغنية بالموارد الطبيعية ، وتعتبر مسرحًا لتمرد انفصالي محدود ومستمر على مدى عقود.

وكانت قوات الأمن قد كثفت من عملياتها لمكافحة التمرد في بابوا بعد أن قتل المتمردون 19 عاملاً كانوا يقومون بتشييد طريق سريع وجنديًا واحدًا في ضاحية ندوجا في أوائل كانون أول / ديسمبر .