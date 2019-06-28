الان تتابع الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صد الجيش الوطني الليبي، اليوم هجوما لميليشيات حكومة الوفاق على بلدة اسبيعة الاستراتيجية جنوب العاصمة الليبية طرابلس.
وقال المسؤول في التوجيه المعنوي للجيش حسين العبيدي، إن القوات المسلحة دمرت عددًا من الآليات وأسرت 14 مسلحًا من عناصر الميليشيات، وأوقعت خسائر فادحة في صفوفهم“.
وأوضح العبيدي أن الدفاع الجوي التابع للجيش الوطني أسقط طائرة تركية بدون طيار في محور طريق المطار، كانت تحاول استهداف مواقع الجيش في المنطقة.
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