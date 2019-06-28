الان تتابع الاتحاد الأوروبي: آلية التعامل التجاري مع إيران للالتفاف على العقوبات الأميركية أصبحت نافذة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال الاتحاد الأوروبي في بيان إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا قامت بتفعيل آلية تجارة خاصة مع إيران بهدف تفادي العقوبات الاقتصادية الأميركية.
وذكر الاتحاد في بيان أن “فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أبلغت المشاركين بأن إنستيكس (آلية التجارة) تعمل حاليا ومتاحة لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأنها تباشر حاليا أولى معاملاتها”.
وأشار البيان إلى أن إيران أسست أيضا كيانا للتجارة مع أوروبا، مضيفا أن دولا أخرى بالاتحاد تنضم للآلية كمساهمين.
وصدر البيان بعد محادثات في فيينا بين إيران والدول التي لاتزال ملتزمة بالاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة وهي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وكانت إيران قد هددت باتخاذ إجراءات حاسمة فيما يتعلق بالبرنامج النووي إذا لم تتدخل القوى الموقعة على الاتفاق النووي من أجل مساعدتها على تخطي العقوبات الأميركية.
وقال دبلوماسيون إن الآلية الأوروبية لن تكون قادرة إلا على التعامل مع كميات صغيرة من المواد مثل الأدوية، وليس مبيعات النفط الكبيرة التي تسعى إليها إيران.
وانهارت التجارة بين ألمانيا وإيران تحت وطأة العقوبات الأميركية ، حسبما أظهرت بيانات غير رسمية.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إنه سيحاول إقناع نظيره الأميركي دونالد ترامب بتعليق بعض العقوبات على إيران للسماح بإجراء مفاوضات للمساعدة في نزع فتيل الأزمة.
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