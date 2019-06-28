الان تتابع وول ستريت جورنال: واشنطن تقول إن الهجمات على خط أنابيب في السعودية انطلقت من العراق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
كشف تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، الجمعة، عن أن مسؤولين أميركيين أفادوا بأن الهجوم بطائرات مسيرة على صناعة النفط السعودية في شهر مايو كان مصدره العراق وليس اليمن، ما دفع مسؤولين عراقيين لمطالبة واشنطن بمزيد من المعلومات التي تدعم هذا الزعم.
وذكر تقرير الصحيفة الأمريكية أن مسؤولين أميركيين مطلعين على معلومات المخابرات بشأن الهجمات التي تمت بطائرات مسيرة في مايو قالوا إن مصدرها جنوب العراق موضحة أن ذلك يشير على الأرجح إلى فصائل بالمنطقة مدعومة من إيران.
وتمكنت السعودية من ضخّ النفط في خط أنابيب رئيسي بعد يومين من استهدافه بواسطة طائرات مسيّرة.
ووقع الهجوم على خطّ الأنابيب شرق – غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي. وتصل قدرة خط الأنابيب إلى خمسة ملايين برميل يومياً.
وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في السعودية قد أعلن عن وقوع استهداف محدود لمحطتي ضخ بتروليتين تابعتين لشركة أرامكو.
كانت هذه تفاصيل خبر وول ستريت جورنال: واشنطن تقول إن الهجمات على خط أنابيب في السعودية انطلقت من العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.