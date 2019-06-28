وول ستريت جورنال: واشنطن تقول إن الهجمات على خط أنابيب في السعودية انطلقت من العراق

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشف تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، الجمعة، عن أن مسؤولين أميركيين أفادوا بأن الهجوم بطائرات مسيرة على صناعة النفط السعودية في شهر مايو كان مصدره العراق وليس اليمن، ما دفع مسؤولين عراقيين لمطالبة واشنطن بمزيد من المعلومات التي تدعم هذا الزعم.

وذكر تقرير الصحيفة الأمريكية أن مسؤولين أميركيين مطلعين على معلومات المخابرات بشأن الهجمات التي تمت بطائرات مسيرة في مايو قالوا إن مصدرها جنوب العراق موضحة أن ذلك يشير على الأرجح إلى فصائل بالمنطقة مدعومة من إيران.

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وتمكنت السعودية من ضخّ النفط في خط أنابيب رئيسي بعد يومين من استهدافه بواسطة طائرات مسيّرة.

ووقع الهجوم على خطّ الأنابيب شرق – غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي. وتصل قدرة خط الأنابيب إلى خمسة ملايين برميل يومياً.

وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في السعودية قد أعلن عن وقوع استهداف محدود لمحطتي ضخ بتروليتين تابعتين لشركة أرامكو.