السودان .. البرهان يوضح سبب إقالة النائب العام ويؤكد جاهزية المجلس لتشكيل الحكومة

أوضح رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، أسباب إقالة النائب العام في البلاد، مؤكداً أن المجلس جاهز لتشكيل حكومة إدارة ارادت قوى الحرية والتغيير .

وقال البرهان أن رئيس جهاز الأمن السابق صلاح قوش غادر السودان بدون موافقة المجلس العسكري .. لافتاً إلى أن إقالة النائب العام جاءت بسبب تباطؤ التحقيقات مع أركان نظام البشير.

وأمس الخميس، أعلنت "قوى الحرية والتغيير" السودانية، أنها تسلمت مسودة مقترح للاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي قدمته الوساطة الإفريقية الإثيوبية.

قبل أن تدعو اليوم إلى تظاهرات سلمية في 30 يونيو للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين .