الجيش الليبي يدحر مليشيا الوفاق في السبيعة جنوب طرابلس

أكد الجيش الليبي أن قواته تمكنت من دحر مليشيات الإرهاب ومنعهم من التقدم إلى منطقة السبيعة أحد الخطوط الأمامية للجيش الليبي جنوب طرابلس.

وذكر الجيش الليبي، في بيان، أن المليشيات تكبدت خسائر فادحة في معداتها وأفرادها، وأن القوات المسلحة طاردتها داخل منطقة العزيزية.

وجدد الجيش الليبي تأكيده على أن معركته ضد الإرهاب وصانعيه من تنظيم الإخوان المفلسين ليست مجرد معركة مع مليشيات مختلفة الأيديولوجيات يجمعها نهب البلد فقط بل هي معركة ضد تنظيم تدعمه دول يحكمها هذا التنظيم الذي يقاتل بشراسة كي يبقى جاثما على صدور الليبيين بمليشياته.

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ولفت الجيش الليبي إلى "إيمانه الكامل بحتمية انتصاره ضد الإرهاب نتيجة لسعيه لتدعيم سيادة ليبيا والتصدي للسرقة"، مؤكدا أن "المعركة معركة مصير وأن المليشيات لن تستسلم بسهولة خاصة مع دعم دول صناعة الإرهاب للمليشيات".

وأضاف الجيش الليبي أن دول صناعة الإرهاب جعلت من بعض الليبيين أداة مطيعة في يده يحركها كما يشاء بما يزيد من إصرار الجيش الليبي على القضاء على الإرهاب.

وطالب الليبيين بأن "لا يدعوا معنوياتهم تتأثر لمجرد حصول خيانة من الخلايا النائمة نتيجة صدق عهد الجيش الليبي مع الحواضن الاجتماعية"، قائلا: "ثقوا بعدالة قضيتكم، ثقوا بعدالة الله، ثقوا لأن القادم بعون الله سيكون النصر ولا شيء غيره".