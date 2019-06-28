أعلن مسؤول، يوم الجمعة، اختفاء مروحية تقل 12 عسكريًا، في مقاطعة بابوا جنوب شرقي إندونيسيا، حسبما نشرت وكالة الأناضول التركية .
وقال محمد آيدي، متحدث باسم الجيش في بابوا، في تصريح صحفي: إن مروحية من طراز ”Mi-17“ روسية الصنع فُقد الاتصال بها بعد 5 دقائق من إقلاعها من منطقة أوكسيبيل، الواقعة شرقي بابوا.
وأوضح المتحدث العسكري أن المروحية كانت متجهة إلى جايابورا، عاصمة المقاطعة، عندما فقد الاتصال بها.
وأشار آيدي إلى أن المروحية العسكرية كانت تقل 12 عسكريًا، بينهم 5 من قوات أمن الحدود، ومؤن إلى منطقة حدودية قرب ”بابوا غينيا الجديدة“، لكنها توقفت عن أوكسيبيل لملء الوقود.
كانت هذه تفاصيل خبر إختفاء مروحية نقل عسكريين جنوب شرق إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.