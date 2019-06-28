اعتقال 54 شخصا من مقتحمي السفارة البحرينية في بغداد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بغداد

اعتقلت القوات الأمنية في العراق 54 شخصا من مقتحمي السفارة البحرينية في منطقة المنصور في بغداد.

وقال وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري أمس إنه ستتخذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء، مشيرا إلى أن أمن السفارات والبعثات خط أحمر، ولن نسمح بالتجاوز عليها تحت أي ظرف. وتابع أنه «أوعز بتشكيل مجلس تحقيقي بحق آمر قوة الحماية للسفارة».

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يذكر أن متظاهرين غاضبين اقتحموا أمس الأول مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد، احتجاجا على خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بـ»صفقة القرن» وورشة المنامة، حيث أنزلوا العلم البحريني، ورفعوا العلم الفلسطيني بدلا عنه.

وشارك في المظاهرة العشرات من العراقيين، غالبيتهم من الشباب، وتسلقوا الجدار الخارجي لمبنى السفارة، وهم يرفعون الأعلام العراقية والفلسطينية، ويهتفون بشعارات ضد مملكة البحرين.

وسارعت قوات عراقية مسلحة بتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن المكان وإحاطة مبنى السفارات بقوات أمنية لحماية مقر السفارة.

من جانبها، استنكرت وزارة خارجية البحرين الاعتداء الذي استهدف مبنى سفارتها لدى العراق، وقررت استدعاء سفير البحرين لدى العراق صلاح المالكي للتشاور، وحملت الوزارة الحكومة العراقية المسؤولية التامة عن حماية سفارة وقنصلية البحرين لديها، وجميع العاملين فيهما.