ميليشيات الحوثي تبتز أبناء القبائل بـ «صرخة الخميني»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اتخذت ميليشيات الحوثي من «صرخة الخميني» وسيلة للابتزاز، ومصدرا للزج بأبناء القبائل في جبهات القتال، وغاية للترويج للمعتقد الإيراني الذي يستندون عليه في وجودهم.

وبحسب مصادر تعمل الميليشيات في مناطق سيطرتها على إقامة فعاليات طائفية تحت مسمى «الذكرى السنوية للصرخة» خلال هذا الأسبوع تتضمن كلمات تحث على أهمية شعار «الموت» وأبعاده ومدلولاته وأهدافه في مواجهة ما وصفته «الأخطار والمؤامرات»، بالإضافة إلى قصائد وأناشيد طائفية.

وبعد خمس سنوات من الانقلاب تحولت المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي إلى ساحة لتطبيق الأفكار والممارسات الإيرانية، ومحاولة استغلال ذلك إعلاميا وسياسيا لصالح استمرار حربها على اليمنيين.

وأجبرت الميليشيات التجار ورجال الأعمال في مناطق سيطرتها على تقديم مبالغ مالية كبيرة تحت مسمى دعم الفعالية نفسها، وشهدت مناطق سيطرة الميليشيات مظاهرات للميليشيات تحت ما سمتها «الصرخة في وجه المستكبرين»، وتنفق ميليشيات الحوثي مئات الملايين في كل فعالية تقيمها على حساب تجويع اليمنيين.

ميدانيا شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية أمس عددا من الغارات الجوية على مواقع ميليشيات الحوثي في محافظة عمران، واستهدفت غارتين الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان، وغارة على مجمع حكومة الميليشيات بمديرية حوث في محافظة عمران، وتصاعدت الأدخنة والنيران من الأماكن المستهدفة، وسمع دوي انفجارات كبيرة.

تقدم ميداني

وحققت القوات اليمنية المشتركة تقدما ميدانيا باتجاه مناطق الفاخر غرب مدينة قعطبة بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الحوثية من اتجاهات عدة واستمرت لساعات في أطراف منطقتي شخب والزبيريات.

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وأكد مصدر ميداني أن قوات الصاعقة والقوات الجنوبية المشتركة شنت هجوما على مواقع تمركز الحوثيين غرب قعطبة أسفر عن مصرع وجرح العشرات من الميليشيات الحوثية، وأن القوات الجنوبية مستمرة في تضييق الخناق على الميليشيات وفرض حصار مطبق عليها من اتجاهات عدة، وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي أقدمت على تفجير عدد من منازل المواطنين في مناطق المواجهات عقب فرارها.

دحر الحوثيين

وأكد ركن عمليات اللواء الأول صاعقة العقيد عبدالفتاح عويجا أن أبطال الصاعقة والقوات الجنوبية المشتركة تمكنوا خلال الساعات الماضية من دحر الميليشيات الحوثية والسيطرة على جبل الفراشة والتلال الواقعة خلف دار الصليب في جبهة تورصة بالأزارق غرب الضالع.

وفي جبهة حجر شمال غرب الضالع تستعد القوات الجنوبية المشتركة لتنفيذ عملية نوعية تطهر من خلالها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ومنطقتي عويش ودار السيد مركزي تجمع الميليشيات.

مشاهدات يمنية

1 وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر: 23 ألف معتقل ومختف قسريا بسجون الحوثي.

2 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يوزع 40 صهريج مياه.

3 معارك عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي في مران بحيدان صعدة.