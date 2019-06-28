الديمقراطيون الـ10 ينتقدون سياسات بايدن وترمب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هاجم الديمقراطيون العشرة الذين يسعون للحصول على فرصة لتحدي دونالد ترمب في انتخابات 2020، الرئيس الأمريكي، ولكنهم أيضا استهدفوا جو بايدن، المرشح الأوفر حظا، في ثاني مناظرة لهم هذا الأسبوع.

وانتقد العديد من المرشحين سياسة الهجرة التي ينتهجها ترمب، وخاصة تأثيرها على الوضع على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، كما هاجموا أيضا معاملته لحلفاء الولايات المتحدة وإنكاره لتغير المناخ.

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وكانت الهجرة نقطة محورية في بداية المناظرة التي استمرت لساعتين في الأسبوع الذي أثارت فيه صورة لأب من السلفادور وابنته الصغيرة غرقا في نهر ريو جراندي غضبا عالميا يتعلق بمحنة المهاجرين.

واتفق معظم المرشحين على أنه يجب أن يكون عبور الحدود دون توثيق جريمة مدنية، وليس جناية، وقال جميع الأشخاص العشرة «إن مقترحاتهم للتأمين الصحي الحكومي ستشمل تغطية لملايين الأشخاص الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني».

كما دعا العديد من المرشحين إلى إصلاح الهجرة عبر الحدود على نطاق أوسع، بما في ذلك تمهيد الطريق لمنح الجنسية للأشخاص الذين يعيشون في البلاد دون وثائق وحماية المهاجرين الذين وصلوا خلال طفولتهم.

وكانت الهجرة أيضا موضع اهتمام خلال المناظرة الأولى يوم الأربعاء، بين الديمقراطيين العشرة أيضا. وتحدى جوليان كاسترو، الذي شغل منصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما المرشحين الآخرين للتصديق على إلغاء قانون يجعل من عبور الحدود جريمة اتحادية.