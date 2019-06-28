صحة الرئيس التونسي تتحسن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت مستشارة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي سعيدة قراش إن الرئيس أجرى اتصالا هاتفيا أمس مع وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي عقب الأزمة الصحية التي ألمت به أمس الأول.

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وقالت قراش «الرئيس في تحسن صحي ويتماثل للشفاء، وقد أجرى اتصالا هاتفيا مع الوزير عبدالكريم الزبيدي بشأن الأوضاع في البلاد».

وأضافت قراش «الرئيس في كامل وعيه، ولكن قرار مغادرته للمستشفى لا يزال بأيدي الأطباء. لكن وضعه جيد».

ونقل السبسي البالغ من العمر 92 عاما إلى المستشفى العسكري أمس بسبب «وعكة صحية حادة» بحسب ما أكدته مؤسسة الرئاسة.