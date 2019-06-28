شكرا لقرائتكم جولة جديدة لغريفيثس.. يزور 3 دول لبحث السلام في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيثس، الجمعة، بدء جولة جديدة إلى ثلاث دول، لبحث مساعي السلام في اليمن، بعد توقف دام نحو شهرين.

ونشر المركز الإعلامي الخاص بالمبعوث الأممي على حسابه في تويتر بيان مقتضبا أكد فيها أن المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس سيزور الأسبوع المقبل كلا من روسيا، والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان من أجل التباحث للمضي قدما بعملية السلام في اليمن.

وأضاف البيان أن غريفيثس مصمّم على التوصّل إلى حلّ سياسي شامل للنزاع ويشجّعه في ذلك التزام الأطراف وأصحاب الشأن على الانخراط معه.

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ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأممي في سلطنة عمان وفد من جماعة الحوثي.

لقاء مع نائب الرئيس اليمني

وكان غريفيثس التقى الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، بعد نحو شهرين من القطيعة، إثر اتهام الحكومة اليمنية له بالتماهي مع جماعة الحوثي.

وبعث الرئيس اليمني، في الـ 22 من مايو الماضي خطابا للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس يشكو فيه تجاوزات المبعوث الخاص إلى اليمن وانتقد فيه ما أسماه "سوء فهم غريفيثس لطبيعة الصراع في اليمن".

ومنتصف يونيو الجاري، أوفدت الأمم المتحدة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، التي أجرت مشاورات مع الرئيس اليمني لإعادة ترميم العلاقة بين الطرفين، والسبت الماضي قال غوتيريس في رسالة إلى هادي إن التعاون بين المنظمة الدولية والحكومة اليمنية يشكل "مفتاح الحل" للأزمة في البلاد.