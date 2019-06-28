ديب: "صفقة القرن" إهانة ويجب أن يكون لدينا مناعة تجاه هكذا أمور

شدّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​حكمت ديب​"، تعليقًا على ما يُعرف بـ"​صفقة القرن​"، على أنّها "بالشكل إهانة، والمضمون لم تُعط الجدية. والمؤتمر الّذي عُقد في ​البحرين​ ليس جدّيًا ولا علاقة له أبدًا بمصير المنطقة، ولا حلّ للمنطقة من خلال هذا النوع من المؤتمرات".

وأكّد في تصريح تلفزيوني، أنّ "علينا أن نكون لدينا مناعة تجاه هكذا أمور"، لافتًا إلى أنّ "الإتكال هو على البلد وعلى أبنائه، بغضّ النظر عمّا يُخطَّط". وأوضح أنّ "علينا أن نحمي أنفسنا من المواضيع المرتبطة بهذه الصفقة".