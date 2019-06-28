النشرة: احتراق 4 سيارات في المدينة الصناعية في النبطية - كفررمان

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ عن احتراق 4 سيارات في المدينة الصناعية في النبطية - ​كفررمان​ بعد ان امتدت اليها النيران جراء اشعال ​نفايات​ في المنطقة، و​الدفاع المدني​ سيطر على النيران والاضرار مادية.

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